Slag tegen Italiaanse maffia en online gokken

woensdag 14 november 2018 , 18:32

DEN HAAG (ANP) - De politie heeft een flinke slag toegediend aan de Italiaanse 'Ndrangheta, een maffiaclan die zich onder meer bezighoudt met fraude, witwassen van geld, en illegaal onlinegokken. In totaal werden 68 mensen gearresteerd, en bijna 80 miljoen euro is in beslag genomen. Ongeveer tachtig huiszoekingen zijn uitgevoerd in verschillende steden in Italië, maakte EU-agentschap Eurojust bekend.

Ook liepen er drie parallel uitgevoerde onderzoeken naar illegaal onlinegokken in Reggio Calabria, Bari en Catania. De gokwinsten worden geschat op miljarden euro's per jaar.

Tijdens het onderzoek werden vertakkingen naar witwasactiviteiten in verschillende landen blootgelegd. Illegale winsten worden witgewassen door herinvesteringen in onroerend goed en financiële producten met behulp van tussenpersonen.

Eurojust speelde een belangrijke rol bij het coördineren van de acties. De organisatie verleende verder assistentie bij de uitvoering van Europese onderzoeksbeschikkingen, inbeslagnemingen, verzoekschriften en verzoeken om wederzijdse rechtshulp.

Terug naar boven