EU-rapport krijgt de middelvinger van Roemenië

BOEKAREST (ANP/BLOOMBERG) - Een toppoliticus in Roemenië reageerde woensdag met de middelvinger op een kritisch rapport van de Europese Unie over corruptie in zijn land.

Na de verschijning van het rapport dat de Balkanstaat aan de schandpaal nagelt voor democratische terugval, zei de vicevoorzitter van het Roemeense parlement Florin Iordache dat de regering zal doorgaan met de herziening van de rechterlijke macht. Die wetswijzigingen, in combinatie met een campagne om anticorruptieaanklagers te ontslaan, staat bloot aan grote kritiek.

In een toespraak in het parlement hekelde Iordache de uitvoerende macht van de EU en eindigde met het heffen van beide middelvingers toen hij het podium afliep.

,,We gaan door ondanks alle tegenstand van de Europese Commissie'', zei de vicevoorzitter, die vorig jaar pleitte voor een decreet dat aanleiding gaf tot de grootste protesten van Roemenië sinds de val van het communisme. ,,We willen onafhankelijk zijn, we willen de beslissingen nemen volgens onze grondwet en niet vanwege de druk van buiten.''

Iordache is een nauwe bondgenoot van Liviu Dragnea, de leider van de regerende sociaaldemocratische partij, die geen premier kon worden door twee strafrechtelijke veroordelingen. Dragnea zou baat hebben bij wetten die straffen voor corruptie versoepelen.

