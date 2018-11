EU-parlement scherpt uitstootnorm trucks aan

woensdag 14 november 2018 , 14:04

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement wil dat vrachtwagens in de EU fors minder CO2 uitstoten dan de Europese Commissie had voorgesteld. Nieuwe vrachtwagens moeten vergeleken met 2019 over zeven jaar 20 procent minder CO2 uitstoten als het aan het parlement ligt en in 2030 35 procent.

De lidstaten hebben nog geen standpunt ingenomen. Nederland is voorstander van ,,robuuste doelstellingen’’, evenals Frankrijk. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout mag gaan onderhandelen met de EU-landen over de uiteindelijke regels. Een sterk signaal aan truckfabrikanten, reageerde hij op de stemming (373 tegen 285). Volgens hem was er ,,zware tegenstand van de conservatieve partijen''.

Landen als China, Canada, Japan, India en de VS kennen al uitstootnormen voor vrachtwagens en zijn al verder met de productie van schonere voertuigen. Eickhout denkt dat trucks goedkoper worden door een breder aanbod van schone trucks in Europa. Zijn D66-collega Gerben-Jan Gerbrandy: ,,Een mooi succes. Voor Nederland transportland pakken de nieuwe regels extra goed uit. De transportsector kan tienduizenden euro’s per vrachtwagen aan kosten besparen, vooral door het lagere brandstofverbruik.’’

Het is voor het eerst dat Europa beperkingen oplegt aan de emissie van broeikasgassen van vrachtwagens, bussen en touringcars. Die zijn goed voor 6 procent van de totale Europese CO2-uitstoot. Er moet dan ook snel een onafhankelijke test komen die de werkelijke uitstoot op de weg meet. ,,We zijn té vaak bedrogen'', zegt Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) daarover.

De maatregelen zijn nodig om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

