Brits akkoord: Noord-Ierland in EU

LONDEN (ANP/RTR) - Het lijkt er op dat in het akkoord over de brexit, dat het Britse kabinet woensdag bespreekt, sprake is van dat Noord-Ierland in de EU blijft en daarmee een soort van gescheiden wordt van het Verenigd Koninkrijk. Dat zei de leider van de Ierse partij DUP, Arlene Foster op basis van conceptteksten. Ook commentaren van andere Noord-Ierse politici wijzen daarop, hoewel de inhoud van het akkoord nog niet bekend is.

De regering May is in het Britse parlement afhankelijk van de gedoogsteun van de Noord-Ierse partij DUP. Diverse parlementsleden van die partij wezen het akkoord woensdag van de hand. Partijleider Foster verklaarde dat Noord-Ierland ,,los zal raken'' van de rest van Groot-Brittannië en dat haar partij het daar niet mee eens kan zijn. Een ander parlementslid noemde het akkoord ,,vernederend'' voor Noord-Ierland.

Britse media meldden dat May het woensdag moeilijk gaat krijgen om haar kabinet achter het akkoord te krijgen. Later zal ze ook het parlement nog moeten overtuigen.

