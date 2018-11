May wacht politiek gevecht na brexit-doorbraak

dinsdag 13 november 2018 , 23:01

Bron: The Council of the European Union

LONDEN (ANP) - Britse en EU-onderhandelaars hebben een principeovereenkomst gesloten over de voorwaarden van het Britse vertrek uit de Europese Unie volgend jaar. Dat maakte het kantoor van de Britse premier Theresa May dinsdag bekend. Haar kabinet komt woensdag bijeen om te overleggen over het onderhandelingsresultaat.

May wacht vrijwel zeker een politiek gevecht. Zo staat nog niet vast of ze voldoende steun krijgt in het parlement, waar haar minderheidsregering gedoogsteun krijgt van de kritische Noord-Ierse DUP. Bovendien zijn al eerder ministers opgestapt uit onvrede over de brexit-aanpak. Het is niet uitgesloten dat meer bewindslieden er de brui aan geven.

De premier ontving dinsdag alvast individuele ministers. Prominente conservatieve brexiteers als Boris Johnson en Jacob Rees-Mogg lieten ondertussen weten geen vertrouwen te hebben in het conceptakkoord, hoewel ze nog niet op de hoogte waren van de details.

Ook vanuit de oppositie klonken kritische geluiden. De leiders van Labour, de Scottish National Party en de Liberal Democrats drongen in een gezamenlijke brief aan May aan op een ,,betekenisvolle'' stemming over de uiteindelijke deal. Ze willen geen stemming waarin ze alleen voor of tegen het akkoord mogen stemmen, maar vragen het recht om amendementen in te dienen.

Het is onduidelijk wat precies in de conceptovereenkomst staat. De Europese Commissie heeft nog niet bevestigd dat een deal op tafel ligt. De Ierse regering liet volgens de BBC weten dat de onderhandelingen ,,nog gaande zijn en niet zijn afgerond''.

De 27 EU-ambassadeurs in Brussel komen woensdag bijeen om over de stand van zaken te discussiëren en eventuele verdere stappen voor te bereiden. Daarvoor kan een EU-ministerraad in Brussel worden bijeengeroepen, mogelijk maandag. Daarna, als de lidstaten grond voor groen licht zien, zal een speciale top van de EU-regeringsleiders plaatsvinden om een akkoord daadwerkelijk af te timmeren.

