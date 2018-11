Eurosceptici negatief over brexit-doorbraak

dinsdag 13 november 2018 , 19:37

BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - Prominente brexiteers en oppositiepartij Labour hebben weinig vertrouwen in het conceptakkoord over de brexit, waarvan ze de details overigens nog niet gezien hebben. ,,Compleet onacceptabel voor iedereen die in democratie gelooft'', zei oud-minister Boris Johnson tegen de BBC.

Conservatieve partijprominent Johnson, die ontslag nam als minister uit protest tegen de brexitstrategie van May, noemde de conceptdeal alvast ,,iets voor een vazalstaat''. ,,Ons parlement heeft straks voor het eerst in duizend jaar niets te zeggen over de wetgeving waarmee dit land wordt bestuurd'', voorspelde de oud-burgemeester van Londen.

Ook de conservatieve eurosceptische parlementariër Jacob Rees-Mogg uitte kritiek. De partijgenoot van May sprak de hoop uit dat het akkoord zal worden geblokkeerd door het kabinet of parlement. ,,Wat we weten over deze deal, is volgens mij hoogst onbevredigend.''

De linkse oppositiepartij Labour is eveneens pessimistisch. ,,Met het oog op wat we weten over het wanordelijke verloop van de onderhandelingen, denk ik niet dat dit een goede deal is voor het land'', reageerde partijleider Jeremy Corbyn. Hij benadrukte eerst te willen zien wat precies is afgesproken.

