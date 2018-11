Proef met stembureaus op ambassades

dinsdag 13 november 2018 , 19:20

DEN HAAG (ANP) - Een deel van de Nederlanders in het buitenland kan bij de Europese verkiezingen in mei naar een stembureau op een ambassade. Zij kunnen daar dan hun briefstem afgeven, die ze anders hadden moeten opsturen.

De proef met een zogenoemd briefstembureau wordt gehouden op vijf ambassades in Europese hoofdsteden met een omvangrijke Nederlandse gemeenschap en op enkele andere ambassades buiten Europa, meldt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken). De bewindsman wijst erop dat het niet mogelijk is stembureaus in te stellen waar 'echt' kan worden gestemd. De Kieswet regelt dat niet. De briefstem kan tot 15.00 uur lokale tijd op de dag van stemming worden afgegeven.

D66 had op de regeling aangedrongen. De drempel om te stemmen wordt hierdoor lager. ,,Eindelijk maken we het stemmen in het buitenland makkelijker'', aldus Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma.

