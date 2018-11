Brits kabinet bijeen over concept brexitdeal

dinsdag 13 november 2018 , 18:09

Bron: The Council of the European Union

LONDEN (ANP) - Het Britse kabinet buigt zich woensdag over een conceptovereenkomst met de EU over het Britse vertrek uit de Europese Unie. Dat bevestigt het kantoor van premier Theresa May.

De krant The Sun bericht dat premier Theresa May haar belangrijkste ministers dinsdagavond om beurten laat langskomen. Ministers zijn eerder op de dag bijgepraat over de staat van de onderhandelingen. Ze kregen toen te horen dat er nog een ,,klein aantal'' kwesties moet worden opgelost tussen de onderhandelaars, bericht de BBC.

Een bron rond de regering had eerder tegen de BBC gezegd dat beide partijen de tekst op een ,,technisch niveau'' hebben goedgekeurd na intensieve gesprekken deze week.

