Timmermans: situatie Roemenië bedroevend

dinsdag 13 november 2018

STRAATSBURG (ANP) - De vooruitgang die Roemenië de afgelopen tien jaar heeft geboekt bij justitiële hervormingen en in de strijd tegen corruptie is de laatste twaalf maanden deels teruggedraaid. Het land blijft daarom onder speciaal toezicht van de Europese Commissie.

,,Erg bedroevend’’, zei vicevoorzitter Frans Timmermans, die de regering dinsdag in Straatsburg opriep te stoppen met het ontslaan van openbaar aanklagers. ,,Ga alstublieft door in juiste de richting.'' De Roemeense bevolking wil onafhankelijke rechtspraak, een einde aan de corruptie en een vrije pers, zei hij.

Om onder het speciale toezicht uit te komen zal Boekarest een reeks (straf)wetten moeten schorsen en benoemingen bij het OM en de anticorruptiedienst moeten terugdraaien ,,We doen dit niet om te straffen maar om te helpen’’, aldus Timmermans. ,,Het is een marathon, het zou een tragedie zijn als een renner aan het eind in de verkeerde richting loopt.'' Het activeren van het zwaarste instrument dat de commissie tot haar beschikking heeft, artikel 7, is volgens hem niet aan de orde.

Het Europees Parlement nam dinsdag een resolutie aan die de corruptie en het afglijden van de rechtsstaat in Roemenië aan de kaak stelt. ,,Dit kan zo niet langer. Er is al lang geen sprake meer van incidenten, maar van een structureel probleem'', zegt Sophie in 't Veld (D66). Ook volgens Judith Sargentini (GroenLinks) is het zaak nu in te grijpen.

Net als Roemenië kwam ook Bulgarije bij de toetreding tot de EU in 2007 in het zogenoemde CVM-toezichtsprogramma van de commissie vanwege de tekortkomingen op het vlak van de rechtsstaat. Belangrijkste punt voor Bulgarije is de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Over dat land was Timmermans een stuk positiever. Als Sofia doorgaat op de ingeslagen weg zou het volgend jaar uit het programma kunnen komen.

