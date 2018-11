Europese Commissie: geen EU-visumplicht Britten na vertrek

dinsdag 13 november 2018 , 15:01

Bron: European Commission

STRAATSBURG (ANP) - Britse burgers hebben na de brexit volgend jaar geen visum nodig voor een bezoek aan een EU-lidstaat. Dat stelt de Europese Commissie in een wetsvoorstel ter voorbereiding van het Britse vertrek uit de EU in 2019. De voorwaarde is wel dat dit omgekeerd ook zal gelden voor EU-burgers die op vakantie, op familiebezoek of zakenreis naar Groot-Brittannië willen.

De lijst van landen waarvoor EU-visumplicht geldt en de uitzonderingen daarop moet worden aangepast als het Verenigd Koninkrijk geen EU-land meer is.

,,Intensieve'' onderhandelingen over een brexitovereenkomst zijn in Brussel in volle gang, zei vicevoorzitter Frans Timmermans in Straatsburg na een vergadering waar EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier over de stand van zaken rapporteerde. ,,We zijn er nog niet. Met of zonder deal zullen zaken worden verstoord door het Britse uittreden, en daar moeten we op voorbereid zijn.''

De commissie werkt ook aan een noodplan om in het geval dat er geen deal komt zoveel mogelijk te voorkomen dat er chaos uitbreekt op 30 maart.

