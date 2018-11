Europese Rekenkamer: besteding EU-geld Turkijedeal kan beter

dinsdag 13 november 2018 , 0:01

Bron: © European Union, 2017

LUXEMBURG/BRUSSEL (ANP) - De eerste 3 miljard euro van de Europese Unie voor hulp aan vluchtelingen in Turkije is over het algemeen goed besteed, maar Europa heeft niet altijd waar voor zijn geld gekregen. De helft van de humanitaire projecten leverde niet helemaal het verwachte resultaat op en vanwege de lastige omstandigheden moest het leeuwendeel worden verlengd.

De Europese Rekenkamer schrijft dat in een rapport. De Europese Commissie zegt bij de besteding van de tweede tranche van 3 miljard (voor dit en volgend jaar) de aanbevelingen voor verbeteringen door te voeren.

In Turkije verblijven ongeveer 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen, van wie maar een heel klein deel in kampen woont. Vooral de projecten waarbij ze contant geld kregen, waren lastig te controleren. Dat komt mede doordat de 1,1 miljard euro die hiermee gemoeid was werd verdeeld door VN-organisaties, aldus rekenkamerlid Bettina Jakobsen.

Daarbij speelde mee dat Turkije weigerde bepaalde gegevens te verstrekken. Projecten op het vlak van onderwijs en gezondheidszorg werden anders aangestuurd, wat de coördinatie er niet makkelijker op maakte.

Het geld kwam beschikbaar als onderdeel van de EU-Turkijedeal van maart 2016, die bijdroeg aan het einde van de massale overtocht van vluchtelingen van Turkije naar Griekenland. Van de 6 miljard komt de helft uit de Europese begroting. De lidstaten betalen de rest, voor Nederland is de rekening ongeveer 140 miljoen euro.

Terug naar boven