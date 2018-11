Blok vraagt Hongarije te stoppen met laster

maandag 12 november 2018 , 18:49

BRUSSEL (ANP) - Hongarije moet stoppen met lastercampagnes tegen personen die hun mening uiten over de rechtsstaat in het land. Dat heeft minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) de Hongaarse staatssecretaris Szabolcs Takacs (Europese Zaken) tijdens een vergadering over de situatie in het land naar eigen zeggen gevraagd.

,,Je kunt geen politici of andere mensen die aan het publieke debat deelnemen en een scherp standpunt hebben op de persoon aanvallen’’, aldus de bewindsman. Hij noemde Hongarije-rapporteur in het Europees Parlement Judith Sargentini (GroenLinks) als voorbeeld van dergelijke laster.

Hongarije lag maandag in Brussel op het bordje van de EU-ministers vanwege Sargentini's kritische rapport over het land. Op basis daarvan activeerde het parlement in september artikel 7, de zwaarste strafprocedure in het EU-verdrag. In theorie kan daardoor het stemrecht van de regering-Orbán in ministerraden worden opgeschort.

