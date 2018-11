Zegsman May ontkent ontslaggolf Brits kabinet

maandag 12 november 2018 , 13:20

LONDEN (ANP/RTR) - De woordvoerder van de Britse premier Theresa May heeft uitspraken ontkend dat verscheidene pro-EU-leden van het Britse kabinet hebben gedreigd op te stappen omdat ze geen vertrouwen hebben in de voortgang van de brexitonderhandelingen. Hij spreekt daarmee een bewering tegen van oud-minister van Onderwijs en partijgenoot van May, Justine Greening.

,,Wij verwachten van leden van het kabinet dat ze de brexitplannen van de premier steunen. Het kabinet komt weer bijeen over dit onderwerp zodra er iets te bespreken valt,'' aldus de woordvoerder.

De tijd begint voor May te dringen. Als er dinsdag geen akkoord is, wordt het steeds onwaarschijnlijker dat er in november een speciale top van de Europese Unie zal komen om een brexitdeal te ondertekenen. Volgens een politiek verslaggever van het dagblad The Sun ,,begint de regering de hoop te verliezen dat er deze maand nog een brexittopontmoeting zal plaatsvinden''.

