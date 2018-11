Sargentini mag Hongarije-rapport toelichten

vrijdag 9 november 2018 , 17:05

BRUSSEL (ANP) - Judith Sargentini, Hongarije-rapporteur van het Europees Parlement, mag maandag in Brussel haar kritische rapport over het land toelichten aan EU-ministers voor Europese Zaken. Tijdelijk EU-voorzitter Oostenrijk heeft haar uitgenodigd om een informeel gesprek te voeren over de staat van de democratie en rechtsstaat in Hongarije, laat de GroenLinks-politica weten.

Op basis van het rapport activeerde het parlement in september artikel 7, de zwaarste strafprocedure in het EU-verdrag. In theorie kan daardoor het stemrecht van de regering-Orbán in ministerraden worden geschorst.

De kwestie ligt nu op het bord van de ministers. Bij hun vorige sessie in oktober pleitte minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) er met een aantal collega’s voor dat Sargentini het rapport zou komen toelichten.

,,Een kleine stap in de goede richting'', aldus Sargentini. ,,We hebben te maken met een uiterst ernstige situatie in een van onze eigen lidstaten. Wij hebben geen tijd te verliezen. Het gaat om de aantasting van fundamentele waarden van de Hongaarse bevolking.'' Zij stelt vast dat de situatie ondertussen verslechtert en hekelt het ,,getreuzel’’ en gebrek aan daadkracht van het Oostenrijkse voorzitterschap.

