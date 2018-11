Marietje Schaake: roep EU-ambassadeur terug uit Saudi-Arabië

vrijdag 9 november 2018 , 16:03

Bron: © European Union, 2018

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie moet haar ambassadeur in Saudi-Arabië terugroepen voor overleg vanwege de moord op de journalist Jamal Khashoggi, de bombardementen in Jemen en de mensenrechtenschendingen in het land. D66-Europarlementariër Marietje Schaake roept daar met 52 andere afgevaardigden toe op in een brief aan EU-buitenlandchef Mogherini.

,,Er is nog altijd grote onduidelijkheid over de toedracht van de moord, daarom moet de diplomatieke druk nu worden opgevoerd’’, betoogt Schaake. Zij vindt dat zolang landen als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk een wapenembargo blokkeren andere wegen moeten worden gevonden. ,,Het terugroepen van de ambassadeur om de toekomst van de relaties tussen Europa en Saudi-Arabië te bespreken is daar één van.''

Schaake wijst erop dat de EU haar ambassadeur in Tanzania onlangs terugriep nadat in het land een klopjacht op homoseksuelen was aangekondigd. “Oogluikend de talloze mensenrechtenschendingen in Saudi-Arabië toestaan, terwijl we Tanzania bestraffen is inconsistent’’, vindt Schaake.

