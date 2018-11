'Bibi symbool voor alle gevangen christenen'

donderdag 8 november 2018 , 20:28

ASIA BIBI

VIANEN (ANP) - In de Grote Kerk in Vianen is de dienst aan de gang voor de Pakistaanse christen Asia Bibi die jaren in een dodencel in Pakistan zat omdat ze de profeet Mohammed zou hebben beledigd. Een van de sprekers is haar advocaat, Saif-ul-Malook. Hij vluchtte vorige week uit Pakistan en is sindsdien in Nederland.

,,Asia staat symbool voor alle gevangen christenen in de wereld. Miljoenen christenen worden vervolgd”, betoogde een andere spreker. Waar de vrouw, die woensdag werd vrijgelaten, nu verblijft, is onduidelijk. Onder de aanwezigen zijn SGP-leider Kees van der Staaij en Europarlementariër Peter van Dalen van de ChristenUnie.

De dienst is georganiseerd door de Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) die de Pakistaanse advocaat heeft opgevangen. Saif-ul-Malook kreeg donderdag tijdelijke opvang in Nederland aangeboden van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat gebeurt in het zogenoemde Shelter City-programma voor verdedigers van de mensenrechten. De advocaat gaf eerder al aan in Nederland te willen blijven, maar geen asiel aan te vragen.

Woensdag verliet Asia Bibi de gevangenis in haar land nadat het Pakistaanse hooggerechtshof haar eerder had vrijgesproken van de verdenking van godslastering. Maar extremistische moslims in Pakistan zijn woedend over die vrijspraak en willen dat Bibi alsnog wordt opgehangen.

