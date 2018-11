Brussel maant kabinet over vertraging 5G

donderdag 8 november 2018 , 13:30

© Europese Unie 2016, Europees Parlement

BRUSSEL (ANP) - Nederland komt de EU-afspraken over het supersnelle mobiele netwerk 5G niet na. Daardoor dreigt de ontwikkeling van 5G in Nederland en de buurlanden vertraging op te lopen, schrijft de Europese Commissie in een aanmaningsbrief aan het kabinet.

Brussel wijst erop dat de lidstaten tot eind juni de tijd hadden ,,het verplichte stappenplannen vast te stellen en openbaar te maken om het gebruik van de 700 MHz-frequentieband voor mobiele breedband uiterlijk 30 juni 2020 toe te staan.’’ Ook Kroatië heeft een waarschuwing ontvangen. De brief is een eerste stap in een juridische procedure die kan eindigen bij het Europees Hof van Justitie.

De veiling van 5G-frequenties staat voor 2019 op de agenda van het ministerie van Economische Zaken. De laatste grote veiling van frequenties voor draadloze communicatie was in 2012.

Terug naar boven