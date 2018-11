Manfred Weber EVP-kandidaat opvolging Juncker

donderdag 8 november 2018 , 13:28

HELSINKI (ANP) - Manfred Weber is de kandidaat van de Europese christendemocraten om voorzitter van de Europese Commissie te worden. De 46-jarige Duitser kreeg de voorkeur boven de enige tegenstrever, de Finse oud-premier Alexander Stubb (50). Die feliciteerde de ,,fantastische kerel'' met zijn overwinning.

De Europese Volkspartij (EVP), de grootste fractie in het Europees Parlement, verkoos Weber donderdag op een groot partijcongres in Helsinki met 492 van de 619 stemmen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel, maar ook Nederlandse CDA'ers hadden vooraf al steun uitgesproken voor de conservatieve politicus uit Beieren. De omstreden Hongaarse premier Viktor Orbán, die tot dezelfde politieke familie behoort, deed dat ook.

CDA-lijsttrekker bij de Europese verkiezingen Esther de Lange: ,,Met Weber hebben we een kandidaat die zich inzet voor een sterk Europa dat de uitdagingen van de 21e eeuw aankan, maar tegelijkertijd onze manier van leven beschermt.'' De Lange (43) werd verkozen tot vicevoorzitter van de EVP.

Weber zit sinds 2004 in het Europees Parlement en is sinds 2014 voorzitter van de EVP-fractie. Hij wil ,,Europa teruggeven aan de mensen'', zei hij. Het is niet alleen een individueel succes, maar ook voor de EVP als leidende politieke macht in Europa, zei hij na de verkiezing. ,,Wij zijn bruggenbouwers. We hebben goede ideeën voor Europa en zullen de Europese verkiezingen in mei winnen.''

Een van Webers rivalen voor de opvolging van Juncker is Frans Timmermans, die kandidaat is namens de sociaaldemocraten, in grootte de tweede fractie.

Het parlement eist dat de commissievoorzitter een zogenoemde Spitzenkandidat wordt, de kandidaat van de politieke groep die de meeste stemmen krijgt bij de Europese verkiezingen. De regeringsleiders behouden zich het recht voor zelf met een kandidaat te komen, maar die zal ook instemming van het parlement moeten krijgen.

