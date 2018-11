Europees Hof: regels energielabel stofzuiger deugen niet

donderdag 8 november 2018 , 10:39

LUXEMBURG (ANP) - De Europese regels voor energielabels op stofzuigers deugen niet. Het Gerecht van de Europese Unie stelt dat vast omdat tests met stofzuigers met een lege stofzak het werkelijke energieverbruik onvoldoende realistisch weergeven. De rechters in Luxemburg zetten daarom een streep door de verordening uit 2014 die voorschrijft dat op alle stofzuigers een label moet zitten dat de energie-efficiëntie aangeeft.

De uitspraak is er een in een juridische marathon die de Britse producent van zakloze stofzuigers Dyson heeft aangezwengeld. Volgens het bedrijf worden consumenten misleid als gevolg van de regels omdat de prestaties niet tijdens het stofzuigen, maar alleen met een lege stofzak worden gemeten.

Het gerecht had het verzoek tot vernietiging van de verordening in 2015 afgewezen, maar in hoger beroep bepaalde het Europees Hof dat dat vonnis niet goed was gemotiveerd. Het oordeel is nu dat het werkelijke energieverbruik tijdens het stofzuigen leidend moet zijn.

De Europese Commissie moet de verordening nu gaan aanpassen. Brussel kan nog wel in hoger beroep gaan en heeft daarvoor twee maanden.

