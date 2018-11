EU-burgerinitiatief voor stempel 'vegetarisch' op voedseletiket

woensdag 7 november 2018 , 13:25

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft het licht op groen gezet voor een burgerinitiatief dat ijvert voor de verplichte vermelding op alle voedingsproducten of ze vegetarisch, niet-vegetarisch of vegan zijn. De organisatoren van het initiatief hebben vanaf 12 november een jaar de tijd om een miljoen handtekeningen in ten minste zeven verschillende EU-landen te verzamelen van burgers die zo’n wet steunen.

Als dat lukt, moet het dagelijks bestuur van de EU binnen drie maanden een besluit nemen over het verzoek om EU-wetgeving aan te passen. Ze kan het ook afwijzen maar in beide gevallen moet de commissie haar besluit motiveren.

Volgens de indieners van het burgerinitiatief worstelen vegetariërs en veganisten met het vinden van geschikte producten. Ze moeten nu eerst de ingrediënten die op de etiketten staan vermeld bestuderen en weten dan van bepaalde ingrediënten vaak nog niet of die van dierlijke of plantaardige afkomst zijn. De vermelding op een product dat het geschikt is voor vegetariërs of veganisten zou daar een einde aan maken.

