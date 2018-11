Veel EU-patentaanvragen zelfrijdende auto's

dinsdag 6 november 2018 , 17:01

© Europees Parlement, 2016

BRUSSEL/MÜNCHEN (ANP) - De innovatie in zelfrijdende voertuigen ontwikkelt zich snel in Europa en kan duiden op een vervoersrevolutie. Dat concludeert het Europees Octrooibureau (EPO) uit het aantal patentaanvragen dat in dat segment twintig keer harder is gegroeid de afgelopen jaren dan andere technologieën.

Uit een rapport van EPO, dat is gevestigd in München, blijkt dat tussen 2011 en 2017 het aantal aanvragen voor het exclusieve recht op een uitvinding 330 procent toenam. In de afgelopen tien jaar ontving het EU-agentschap 18.000 patentverzoeken die gerelateerd waren aan zelfrijdende voertuigen, waarvan 4000 alleen al vorig jaar.

Ook blijkt dat de helft van de ondernemingen die actief zijn met de ontwikkeling van zelfrijdende transportmiddelen niet traditionele autofabrikanten zijn maar ICT-bedrijven. Het EPO verwacht dat zelfrijdende voertuigen vanaf 2025 commercieel beschikbaar zijn. De EU en de Verenigde Staten lopen voorop in de ontwikkelingen, stelt het bureau.

