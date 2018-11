EU: 90 miljoen extra tegen hongersnood Jemen

dinsdag 6 november 2018 , 13:06

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie maakt 90 miljoen euro extra vrij voor humanitaire hulp in Jemen om de ergste voedselcrisis ter wereld te bestrijden. Het geld wordt verdeeld onder hulporganisaties en moet 8 miljoen Jemenieten helpen met voedsel, water, gezondheidszorg, onderdak, onderwijs en sanitaire voorzieningen.

Ruim driekwart van de bevolking (22 miljoen mensen) is afhankelijk van internationale hulp. 8,4 miljoen mensen dreigen van honger om te komen. ,,We zijn in een race tegen de tijd om een hongersnood in Jemen te voorkomen’’, zegt EU-commissaris Christos Stylianides (Humanitaire Hulp).

De enige manier om de humanitaire tragedie te stoppen is een politieke oplossing die het geweld beëindigt, aldus de Cyprioot. Hij roept de strijdende partijen op hulpverleners niet te belemmeren.

Met het nieuwe hulppakket komt het totaalbedrag dat de EU dit jaar uitgeeft aan humanitaire hulp in Jemen op 118 miljoen euro. Sinds het conflict in 2015 uitbrak gaat het om ruim 323 miljoen. De unie probeert ook de cholera-epidemie in het Arabische land te bestrijden, waar bijna 1,2 miljoen mensen door zijn getroffen.

