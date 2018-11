Eurocommissaris Jourová: ‘Stop onlineanarchie rond verkiezingen’

dinsdag 6 november 2018 , 12:00

LISSABON/BRUSSEL (ANP) - Aan de ,,onlineanarchie’’ rond verkiezingen moet een einde komen. EU-commissaris Vera Jourova (Justitie) sloeg dinsdag, tweehonderd dagen voor de Europese verkiezingen, alarm. ,,Het risico op manipulatie is nog nooit zo hoog geweest’’, zei ze op een conferentie in Lissabon.

Het is hoog tijd om buitenlandse spelers die de verkiezingen proberen te ontwrichten te stoppen, aldus Jourova. Ook moet het afgelopen zijn met politieke advertenties op internet waarvan de herkomst onduidelijk is, verwees zij naar het schandaal rond Facebook en databedrijf Cambridge Analytica. De Tsjechische politica riep techbedrijven op te opereren in het belang van de democratie.

Bijna driekwart van de Europeanen is bezorgd over desinformatie op internet, blijkt uit een Eurobarometer over democratie. Acht op de tien willen dat sociale netwerken en andere internetplatforms open zijn over wie er betaalt voor politieke advertenties en hoeveel. Voor Nederland is dat 84 procent.

Ruim twee derde van de respondenten is bezorgd dat persoonlijke gegevens die ze op internet achterlaten kunnen worden gebruikt voor politieke boodschappen, blijkt verder uit de representatieve peiling. Van de Nederlanders deelt 59 procent die vrees.

De Europese Commissie heeft al richtlijnen gegeven die misbruik van persoonlijke gegevens rond verkiezingen moeten tegengaan. Brussel heeft daarnaast voorgesteld politieke partijen die de regels voor databescherming overtreden boetes tot 5 procent van hun jaarlijkse budget op te leggen als ze als doel hebben de resultaten te beïnvloeden.

Sociale media, internetplatforms en de advertentie-industrie hebben vorige maand ingestemd met een vrijwillige gedragscode om de verspreiding van nepnieuws en desinformatie tegen te gaan. Ze beloven transparantie over politieke advertenties en geldstromen.

