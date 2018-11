Sophie in 't Veld (D66): de rechtsstaat van Malta functioneert niet

maandag 5 november 2018 , 10:45

DEN HAAG (PDC) - "Malta is een hub voor duistere activiteiten. Het is een kleine gemeenschap, zonder echte onafhankelijkheid." Met deze woorden omschrijft Europarlementariër Sophie in 't Veld de politieke situatie op Malta. Namens het Europees Parlement leidt zij een onderzoeksmissie die de rechtsstaat en mate van corruptie op het eiland onderzoekt. Het rapport wordt deze of volgende week verwacht, maar het ziet er voor Malta slecht uit. In 't Veld sluit zelfs een Artikel 7 procedure niet uit. In dat geval zou Malta het stemrecht binnen de Europese Unie kunnen verliezen.

Volgens In 't Veld kampt Malta met twee belangrijke problemen. Ten eerste is de scheiding der machten niet goed geregeld. Er is een wederzijdse afhankelijkheid tussen de wetgevende en uitvoerende macht. De premier heeft bijvoorbeeld veel macht als het gaat om benoemingen van toezichthouders en politiefunctionarissen. Bovendien zijn de democratische instituties zwak en dat werkt vriendjespolitiek in de hand. Ten tweede ziet In 't Veld een grote mate van corruptie binnen de Maltese regering. Zo zou de Minister van Energie belangen hebben in een energiebedrijf in Dubai en kunnen 'duistere figuren' voor een bedrag van 650.000 euro een Maltees paspoort verkrijgen.

Het onderzoek van het Europees Parlement begon vorig jaar. Toen werd een journaliste op Malta vermoord, die een onderzoek deed naar corruptie van Maltese ministers. Eerder startte een Artikel 7 procedure tegen Hongarije vanwege rechtsstaatschendingen. Of dat ook met Malta gebeurt, zal afhangen van het rapport en het debat daarover in het Europees Parlement.

Bron: Trouw

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven