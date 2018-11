Omgekomen vluchtelingen op 2 plekken herdacht

zondag 4 november 2018 , 5:15

Bron: WikiMedia - Michielverbeek

AMSTERDAM (ANP) - Twee dagen na Allerzielen worden zondag in Amsterdam en Den Haag de vluchtelingen herdacht die zijn omgekomen langs de grenzen van Europa.

In Amsterdam is zondagmiddag een oecumenische herdenking in de Mozes en Aäronkerk. Tijdens de dienst worden de namen voorgelezen van de bijna 2000 vluchtelingen die in de Middellandse Zee dit jaar tot nu toe zijn verdronken op weg naar Europa.

Voorgangers van verschillende kerken spreken en bidden en er is zang. Na afloop kunnen bezoekers bloemblaadjes uitstrooien over de Amstel.

De herdenking in Den Haag heeft plaats naast de Hofvijver, bij de kruising tussen het Spui en Lange Vijverberg. Verschillende sprekers voeren het woord, onder wie de Eritrese Dawit Amanuel Goitom die in 2014 naar Nederland vluchtte en hier een boek over schreef. Ook is er muziek en een fototentoonstelling.

Beide herdenkingen beginnen om 15.00 uur.

Op de katholieke gedenkdag Allerzielen, elk jaar op 2 november, worden de overledenen herdacht.

