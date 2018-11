The Sunday Times: akkoord Britten en EU over douane-unie

zaterdag 3 november 2018 , 23:15

LONDEN (ANP) - Groot-Brittannië en de EU zouden een geheim akkoord hebben bereikt waarin staat dat Groot-Brittannië na de brexit onderdeel blijft van de douane-unie. Daarmee zou de grens tussen Noord-Ierland en Ierland open blijven en zou een van de grootste obstakels in de brexit-onderhandelingen worden weggenomen.

Dat schrijft The Sunday Times zondag. De krant baseert zich op bronnen rond de regering van premier Theresa May. In het akkoord zouden ook details staan over een handelsakkoord tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie. Dat akkoord zou vergelijkbaar zijn met het CETA-handelsakkoord dat de EU en Canada vorig jaar afsloten.

De overeenkomst zal een uitstapclausule bevatten, waardoor premier Theresa May kan proberen sceptische brexiteers binnen haar Conservative Party voor zich te winnen. De voorbereidingen voor een definitieve overeenkomst zijn ,,veel verder gevorderd dan eerder onthuld", aldus de krant.

Een woordvoerder Britse premier May doet het bericht in The Sunday Times af als ,,speculatie''. Volgens hem zijn de onderhandelingen nog gaande. Wel werd bekend dat het Britse kabinet komende dinsdag bijeen komt voor overleg over het plan.

Op vrijdag hoopt May voldoende vooruitgang te hebben geboekt om de EU ervan te overtuigen om een speciale brexit-top tussen de partijen te organiseren.

