'Akkoord Britten en EU over douane-unie'

zaterdag 3 november 2018 , 23:15

BREXIT

LONDEN (ANP) - Groot-Brittannië en de EU zouden een geheim akkoord hebben bereikt waarin staat dat Groot-Brittannië na de brexit onderdeel blijft van de douane-unie. Daarmee zou de grens tussen Noord-Ierland en Ierland open blijven en zou een van de grootste obstakels in de brexit-onderhandelingen worden weggenomen.

Dat schrijft The Sunday Times zondag. De krant baseert zich op bronnen rond de regering van premier Theresa May. In het akkoord zouden ook details staan over een handelsakkoord tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie. Dat akkoord zou vergelijkbaar zijn met het CETA-handelsakkoord dat de EU en Canada vorig jaar afsloten.

