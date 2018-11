Ierland waarschuwt voor slechtere band met VK

zaterdag 3 november 2018 , 18:07

BREXIT

DUBLIN (ANP/DPA/Belga) - De Ierse premier Leo Varadkar heeft zaterdag gewaarschuwd dat de relaties tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk ,,uit elkaar dreigen te vallen" als gevolg van de Britse uittreding uit de Europese Unie. Op die manier voert Varadkar de druk opnieuw op, nu de Brits-Europese onderhandelingen over de Ierse grens verder lijken vast te lopen.

Varadkar waarschuwt dat de Brexit ook het goedevrijdagakkoord dreigt te ondermijnen. Dat akkoord maakte twintig jaar geleden een eind aan drie decennia van geweld in Noord-Ierland. Ook de huidige open grens tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek is in dat akkoord geregeld.

,,Alles wat de gemeenschappen in Noord-Ierland uit elkaar drijft, ondermijnt het goedevrijdagakkoord. En al wat Groot-Brittannië en Ierland uit elkaar drijft, ondermijnt hun relaties", zo verklaarde Varadkar aan de Ierse radiozender RTE.

Terug naar boven