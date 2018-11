Brussel roept Nederlandse EU-diplomaat terug

zaterdag 3 november 2018 , 13:17

BRUSSEL (ANP) - Het Nederlandse hoofd van de diplomatieke delegatie van de EU in Tanzania, Roeland van de Geer, is teruggeroepen naar Brussel ,,voor consultatie’’, aldus een woordvoerster van de Europese Commissie. Ze wil lokale mediaberichten dat de EU-ambassadeur het land is uitgezet niet bevestigen.

Volgens de Engelstalige krant The Citizen vliegt Van de Geer in de nacht van zaterdag op zondag van Dar es Salaam naar Schiphol. Hij zou maandag in Brussel overleg hebben over ‘actuele gebeurtenissen’ in het Oost-Afrikaanse land. De 65-jarige Amsterdammer staat bekend als een ,,dynamisch diplomaat'' en zou te openlijk kritisch zijn geweest. Het agentschap USAID, dat zich onder meer inzet voor vrijheid van meningsuiting en mensenrechten, stelt dat er sprake is van ,,een snel democratisch verval’’ in Tanzania.

Van de Geer, die volgens de site van de Rijksoverheid acht talen spreekt, werkt sinds 2007 voor de EU, toen hij tot bijzonder afgezant voor het Afrikaanse Grote Merengebied werd benoemd met speciale aandacht voor de democratie in de regio. In 2010 werd hij EU-ambassadeur in Zuid-Afrika.

Daarvoor was hij voor Nederland ambassadeur in Mozambique en Afghanistan.

