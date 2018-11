EU betreurt nieuwe sancties tegen Iran

vrijdag 2 november 2018 , 19:35

BRUSSEL (ANP) - Europese landen reageren teleurgesteld op het feit dat de VS weer sancties instellen tegen Iran, nu de Amerikanen zich hebben teruggetrokken uit de nucleaire deal met dat land. Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en de EU zeggen in een gezamenlijke verklaring dat het atoomakkoord ,,doet waar het voor bedoeld is''.

Ministers uit de drie landen en EU-buitenlandchef Federica Mogherini zeggen dat de nucleaire deal, die formeel Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA) heet, cruciaal is voor ,,de veiligheid van Europa, de regio en de hele wereld''.

De Europese ministers en Mogherini benadrukken dat de nucleaire deal effect heeft geoogst. Ze wijzen erop dat het internationaal atoomagentschap, dat toezicht houdt op de naleving, ,,in twaalf achtereenvolgende rapporten heeft bevestigd dat Iran zich houdt aan alle verplichtingen onder het akkoord''.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn land teruggetrokken uit de atoomdeal. Daarom leggen de VS weer uitgebreide sancties op aan Iran. Dat betekent dat partijen die zaken doen met het land kunnen worden blootgesteld aan Amerikaanse strafmaatregelen.

De ministers en Mogherini zeggen in de verklaring Europese partijen te willen beschermen die op ,,legitieme wijze zaken doen met Iran''.

