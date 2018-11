Bank of England blijft af van rente vanwege onzekerheid brexit

donderdag 1 november 2018 , 13:06

Bron: © Hans Nielen

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Bank of England heeft het belangrijkste rentetarief in het Verenigd Koninkrijk, zoals verwacht, ongemoeid gelaten in zijn nieuwe rentebesluit. Volgens kenners weerhoudt de onzekerheid rond de brexit de centrale bank ervan om op dit moment de rente verder te verhogen, hoewel daar eigenlijk wel aanleiding toe is.

De laatste tijd zien de economische cijfers er vrij goed uit. De Britse werkloosheid bevindt zich op het laagste niveau in ruim 43 jaar. En de lonen van de Britten gingen onlangs het hardst omhoog in bijna tien jaar. Meestal zijn dit voortekenen van een oplopende inflatie.

Maar de aanstaande brexit en het feit dat er nog altijd geen goede deal is met Brussel, hangt als een schaduw boven de markt. Bij het uitblijven van een akkoord met de Europese Unie kan de Britse economie een flinke klap krijgen. Tot nu heeft de Bank of England dit jaar slechts één keer de rente opgeschroefd. In augustus ging het belangrijkste rentetarief met een kwart procentpunt omhoog naar 0,75 procent.

