Laagste werkloosheidscijfers sinds 2000

woensdag 31 oktober 2018 , 16:00

DEN HAAG (PDC) - Het aantal werklozen in de EU was sinds het begin van de eeuw niet zo laag. Dit blijkt uit de cijfers van Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie. Het laagste percentage werd gemeten in Tsjechië met 2.3 procent. Nederland staat op de vierde plek met 3.7 procent. Nederland zit daarmee drie procent onder het EU gemiddelde van 6.7 procent van de beroepsbevolking.

Ook het werkloosheidscijfer onder jongeren is gedaald. In 2017 had 16.5 procent van de jongeren in de EU geen baan, in september 2018 was dit percentage 14.9 procent. Jongeren in Griekenland (37.9%), Spanje (34.3 %) en Italië (31.6%) zitten het vaakst zonder werk. Opvallend is verder dat het gemiddelde in de eurozone met 8.1 procent aanzienlijk hoger is dan het gemiddelde van de hele EU.

Een andere opvallende uitkomst is dat in de Oost-Europese lidstaten de werkloosheid onder vrouwen lager is dan onder mannen. Over het algemeen ligt dit cijfer in de EU namelijk andersom.

Bron: Eurostat

