Centrale bank Italië hekelt begroting Rome

woensdag 31 oktober 2018 , 15:55

gewijzigd

Bron: wikipedia/Max_Ryazanov

ROME (ANP/BLOOMBERG) - De centrale bank van Italië oordeelt hard over de begrotingsplannen van de Italiaanse regering. Die wil de economie harder laten groeien door meer geld uit te geven. Maar de extra uitgaven trekken de Italiaanse economie niet uit het slop als er geen structurele hervormingen zijn, waarschuwde centralebankpresident Ignazio Visco tijdens een evenement in Rome.

De regeringscoalitie van de Lega en de Vijfsterrenbeweging ligt al op ramkoers met Brussel. Rome wil het begrotingstekort harder laten oplopen dan eerder afgesproken, waardoor de toch al omvangrijke staatsschuld alleen maar groter wordt. Vorige week eiste de Europese Commissie daarom een nieuwe begroting van de Italianen.

Visco maakt zich ook zorgen om de waardedaling van Italiaanse staatsleningen door onrust op de kapitaalmarkten. Als de rentes daardoor op hun huidige hoge niveau blijven, kost dat Italië volgend jaar meer dan 5 miljard euro extra aan financieringskosten.

Die hogere kosten voeden ook zorgen over de houdbaarheid van de schuldenlast van Italië, die momenteel 130 procent van het bbp bedraagt. Volgens Visco is het euroland voorlopig nog wel in staat om aan al zijn betalingsverplichtingen te voldoen, maar is er haast geboden bij het terugdringen van de schulden.

Deze week kreeg Rome op economisch gebied fikse dompers te verwerken. Zo werd woensdag bekend dat de werkloosheid in september tot boven de 10 procent is gestegen. Een dag eerder kwam al naar buiten dat de economische groei in het derde kwartaal tot stilstand is gekomen.

Terug naar boven