EU gaat verder met voorbereidingen voor no-deal Brexit

woensdag 31 oktober 2018 , 13:59

DEN HAAG (PDC) - De Europese Unie bereidt zich steeds serieuzer voor op de mogelijkheid dat er een Brexit komt zonder afspraken met het Verenigd Koninkrijk.

Er wordt hard gewerkt aan een overeenkomst tussen de EU en het VK na het vertrek van de Britten uit de Unie op 29 maart 2019, maar helemaal zeker dat de partijen tot een akkoord komen is men niet. Zelfs als de onderhandelaars van de regering-May en de EU er uit komen zijn de partijen er nog niet. Er wordt driftig gespeculeerd dat het Britse parlement die overeenkomst niet zal goedkeuren. De kans dat er dan alsnog afspraken gemaakt kunnen worden, is heel klein.

Dat betekent dat de EU zich moet voorbereiden op het scenario dat er 29 maart een harde grens tussen het VK en de EU komt, met douanecontroles over en weer. Allerlei praktische afspraken zoals over vliegverkeer en toegang tot elkaars luchtruim vallen dan weg. De EU stelt nu "Brexit prepardness" documenten op waarin minutieus staat welke regels hoe beïnvloed gaan worden door Brexit.

In november organiseert de Commissie een reeks seminars over de gevolgen van een no-deal Brexit voor de belangrijkste thema's.

