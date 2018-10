Stormloop op Ierse paspoorten om brexit

woensdag 31 oktober 2018 , 12:52

LONDEN (ANP) - De Ierse ambassade in Londen heeft de handen vol aan Britten die een Iers paspoort proberen te bemachtigen. In de eerste helft van dit jaar zijn volgens omroep RTÉ bijna evenveel aanvragen binnengekomen als in heel 2015, het jaar voor het referendum over het Britse vertrek uit de Europese Unie.

Ierland kreeg dit jaar al bijna 45.000 aanvragen van Britten die azen op de Ierse nationaliteit, tegenover ruim 46.000 in heel 2015. De afgelopen jaren was sowieso al een toename te bespeuren. Zo vroegen in 2016 ruim 63.000 Britten een Iers paspoort aan. Een jaar later ging het om bijna 81.000 mensen.

De ambassade verwacht dat 2018 mogelijk het drukste jaar tot dusver zal worden. Britten met Ierse ouders of grootouders komen in aanmerking voor een Iers paspoort. Volgens de voorzitter van het brexit-comité in het Ierse hogerhuis, grijpen zij nu hun kans vanwege de ,,naderende ramp van de brexit''.

