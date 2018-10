Schouten opent deur voor genmodificatie

woensdag 31 oktober 2018 , 5:18

DEN HAAG (ANP) - Minister Carola Schouten (Landbouw) wil experimenteren met een 'lichte vorm' van genetische modificatie. Met bedrijven, boeren en de Universiteit Wageningen onderzoekt ze wat de mogelijkheden zijn om te experimenteren met de zogeheten CRISPR-CAS-methode. Dat zegt Schouten in een interview met de Volkskrant. In de komende weken stuurt de minister een brief naar de Tweede Kamer over haar vorderingen met CRISPR-CAS.

,,Voor CRISPR-CAS zou ik experimenteerruimte willen hebben. Die is er nu nauwelijks, omdat in juli het Europese Hof van Justitie oordeelde dat deze light-methode onder de strenge regels van genetische modificatie moet vallen. 'Het is jammer dat die deur in Europa is dichtgeslagen."

Bij CRISPR-CAS worden gewassen verbeterd door zwakheden uit het DNA te knippen. Bij klassieke veredeling duurt het met het kruisen van gewassen veelal jaren om de gewenste verandering aan te brengen. In tegenstelling tot genetische modificatie vindt bij deze methode geen vermenging plaats met DNA van andere soorten.

