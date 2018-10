Brussel start onderzoek naar beoogde fusie Tata Steel en Thyssen

dinsdag 30 oktober 2018 , 16:31

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie is een diepgaand onderzoek begonnen naar de beoogde fusie van de Europese staaldivisies van ThyssenKrupp en Tata Steel. Brussel is bezorgd over het effect van de samenwerking op de concurrentie op de staalmarkt.

EU-commissaris Margrethe Vestager (mededinging): ,,Staal wordt in veel producten verwerkt die we dagelijks gebruiken. Concurrerende prijzen zijn dan ook vitaal voor Europese producenten die staal gebruiken. In deze sector werken ruim 30 miljoen mensen. We moeten zorgen dat deze producenten in de wereldmarkt competitief blijven.''

De commissie heeft al vooronderzoek gedaan en vreest mogelijke problemen voor toepassingen in de auto-industrie, met name voor gegalvaniseerd staal. Daarnaast neemt Brussel verpakkingsmateriaal waarin metaal is verwerkt onder de loep en staal dat wordt gebruikt voor producten als transformatoren.

Tata Steel is het moederbedrijf van de voormalige Hoogovens in IJmuiden.

