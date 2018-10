Premier Rutte: slagkracht Merkel blijft overeind

dinsdag 30 oktober 2018 , 16:26

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP) - De slagkracht van de Duitse bondskanselier Angela Merkel in de EU is niet aangetast. Premier Mark Rutte zei dat dinsdag in reactie op Merkels mededeling dat ze niet meer beschikbaar is voor het voorzitterschap van haar partij, de CDU. ,,Ik zou haar niet onderschatten," aldus de premier. Hij gaat ervan uit dat hij gewoon zaken met haar kan blijven doen.

Rutte heeft maandag met Merkel gebeld na haar mededeling. Over de inhoud van het ,,plezierige telefoongesprek" wilde hij niets kwijt, maar hij zei wel dat ze hebben afgesproken ,,in vriendschap en samenwerking" verder te gaan.

Rutte wees erop dat in Duitsland de partijvoorzitter weliswaar de politiek leider is, maar dat de bondskanselier niet per definitie partijvoorzitter hoeft te zijn. De sociaaldemocraat Helmut Schmidt was jarenlang een succesvol bondskanselier zonder ooit partijvoorzitter te zijn geweest.

