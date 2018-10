Recordaantal migranten naar Spanje

dinsdag 30 oktober 2018 , 15:50

© Frontex, 2015

GENÈVE (ANP/DPA) - De vluchtroute van migranten over de Middellandse Zee verschuift steeds meer naar Spanje. In oktober arriveerden er voor het eerst binnen een maand tijd meer dan 10.000 mensen sinds het begin van de migrantenoversteek vijf jaar geleden, volgens de VN-organisatie voor migratie (IOM) in Genève.

Op 28 oktober telde de organisatie 10.042 migranten die per boot in Spanje aankwamen. In Italië waren het er 1003 en in Griekenland 3338.

Van de bijna 100.000 vluchtelingen en andere migranten die dit jaar over de Middellandse Zee naar Europa kwamen, bereikte bijna de helft Spanje. Meer migranten zijn er dit jaar aangekomen dan in de jaren 2015, 2016 en 2017 samen, zoals IOM meldde. Het aantal aankomsten nam verder toe: in september waren het 270 per dag, in oktober 360.

In vergelijking met voorgaande jaren is het totaal echter aanzienlijk gedaald: in 2017 was het eind oktober net onder de 150.000 en 335.000 in dezelfde periode in 2016.

