EU-ministers willen sneller naar groene mobiliteit

GRAZ (ANP) - De milieu- en transportministers van de EU hebben in het Oostenrijkse Graz een gezamenlijke verklaring onderschreven om zich in te spannen ,,voor een schone, veilige en betaalbare mobiliteit in Europa’’. Ze beloven versneld maatregelen te nemen om meer elektrische voertuigen de weg op te krijgen en meer mensen aan het fietsen en wandelen.

Tegen 2021 moeten er nieuwe wetten klaar zijn voor schonere, duurzame transport en een bijpassende infrastructuur, staat in de Verklaring van Graz. De ministers willen dat er meer Europees geld wordt gestoken in die groene transformatie. Ook pleiten ze voor meer initiatieven als de jaarlijkse autoloze zondag in België.

Het Europese Milieu Bureau, een netwerk van 143 milieuorganisaties in dertig landen, juicht de verklaring toe als een ,,mogelijk keerpunt voor luchtkwaliteit en transport in Europa, met meer geld voor fietsers, voetgangers en veiligere straten.’’ Tegelijk wijst het Bureau erop dat er geen streefcijfer in staat over scherpere eisen voor de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s tot 2030.

