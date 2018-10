Economische groei Italië komt tot stilstand

dinsdag 30 oktober 2018 , 10:50

Bron: wikipedia/Daniel Case

ROME (ANP/BLOOMBERG) - De economische groei in Italië is in het derde kwartaal tot stilstand gekomen. Volgens cijfers van het statistiekbureau in Rome is het voor het eerst sinds eind 2014 dat de economie van het Zuid-Europese land niet verder aantrekt.

Het gaat om een tegenvaller voor Italië. De voor het land belangrijke industrie presteerde slechter. De landbouw en de dienstensector groeiden wel. Kenners hadden eigenlijk op een lichte groei gerekend. In het tweede kwartaal ging het Italiaanse bruto binnenlands product (bbp) nog 0,2 procent vooruit ten opzichte van een kwartaal daarvoor.

De Italianen liggen de laatste tijd op ramkoers met Brussel over de manier waarop ze omgaan met hun economie. De Europese Commissie heeft het Zuid-Europese land opgedragen om de begrotingsplannen te herzien, omdat de Italiaanse regering meer geld wil uitgeven dan mag volgens Europese afspraken. Maar Italië lijkt geenszins van plan hieraan gehoor te geven. Het land wil onder meer de pensioenleeftijd verlagen.

