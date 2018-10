Het oktobernummer van De Hofvijver: 'Geen uitvluchten of voorwendsels'

maandag 29 oktober 2018 , 13:00

DEN HAAG (PDC) - De partijen van de Grote Coalitie (CDU, CSU en SPD) zijn na de verkiezingsnederlagen in Beieren en Hessen tot elkaar veroordeeld. Wat betekent dit voor het partijenlandschap in Duitsland? Marja Verburg van het Duitsland Instituut maakt de balans op na de verkiezingen van gisteren in Hessen.

Verder in de nieuwste Hofvijver: de ontwikkelingen in de betrekkingen met de Westelijke Balkan, het uitdagen van de bestaande internationale en economische orde door de regering Conte in Italië en een update van de Brexit-onderhandelingen.

In de aanloop naar de Europese verkiezingen in mei 2019 wordt er in de Hofvijver elke keer een Europees onderwerp uitgelicht. In deze Hofvijver staat het fenomeen 'spitzenkandidaten' centraal. Wat is het en wat betekent het?

