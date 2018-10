Brussel: loonkloof man-vrouw onaanvaardbaar

vrijdag 26 oktober 2018 , 12:00

BRUSSEL (ANP) - Vrouwen in de Europese Unie werken elk jaar twee maanden onbetaald vergeleken met hun mannelijke collega’s. De Europese Commissie wil deze situatie ,,niet langer accepteren''. Brussel ziet geen snelle oplossingen, maar vraagt de lidstaten haast te maken met het behandelen van voorstellen rond verlof bij zwangerschap en rechten van werkende ouders.

De gelijkheid van man en vrouw is een belangrijk principe in Europa, schrijven drie EU-commissarissen, onder wie Frans Timmermans. De ‘genderloonkloof’ maakt het vrouwen niet alleen moeilijk tijdens hun loopbaan, maar ook daarna. Het verschil in pensioen tussen mannen en vrouwen ligt in Europa gemiddeld op ruim 36 procent.

In Nederland namen slechts vier op de tien vaders ouderschapsverlof op of overwogen dat, blijkt uit een vrijdag gepubliceerde Eurobarometer. Dat is gelijk aan het Europese gemiddelde. ,,Dit is niet eerlijk en houdbaar'', vindt het dagelijks EU-bestuur. Dat heeft voorgesteld dat vaders minstens tien dagen verlof moeten kunnen opnemen na de geboorte van een kind.

Regelingen om flexibel te werken zijn volgens ongeveer een op de zeven Nederlandse respondenten voor hen niet beschikbaar. Europabreed ligt dat cijfer op bijna het dubbele.

Het genderverschil in bruto-uurloon in de EU is ruim 16 procent. Nederland zit daar iets onder. Brussel heeft een actieplan gelanceerd om de kloof te dichten. Binnenkort komt er een publieke raadpleging om ideeën te verzamelen over hoe er meer gelijkheid kan komen.

