Dijsselbloem waarschuwt voor schuldencrisis in Italië

DEN HAAG (PDC) - Italië kan gezien haar enorme schuldenlast snel in de financiële problemen komen. Oud-minister en voorzitter van de eurogroep Jeroen Dijsselbloem waarschuwt in zijn column in het FD dat Italië heel kwetsbaar is.

Jaarlijks moet Italië 200 miljard euro lenen om de rente te kunnen betalen en schuldpapier te kunnen herfinancieren. De rente op dat schuldpapier loopt snel op en dat brengt grote risico's met zich mee. De kosten schieten omhoog en de Dijsselbloem vraagt zich af wie nog Italiaans schuldpapier wil opkopen. De Italiaanse banken hebben al (te) veel Italiaanse schuldpapier op de balans dus die mogen het niet van de Europese toezichthouder.

De centrale bank van Italië en de ECB bouwen opkoopprogramma's juist af, die zullen het ook niet opkopen. En Italië heeft geen steun in Europa om aan te kunnen kloppen bij het ESM, het noodfonds voor landen die in de problemen komen. Bovendien heeft het ESM te weinig in kas om Italië overeind te kunnen houden.

Mocht Italië geen geld kunnen vinden dan worden de Italiaanse banken hard geraakt. Hun balans zal uit het lood worden geslagen en ze lopen inkomsten mis. Hetzelfde geldt voor Italiaanse verzekeraars en pensioenfondsen. De uiteindelijke rekening komt dan bij gewone Italiaan te liggen. Dijsselbloem vreest voor een nieuw Griekenland.

