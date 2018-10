Plan B Salvini: nog meer uitgeven

donderdag 25 oktober 2018 , 23:14

ROME (ANP/RTR) - De Italiaanse vicepremier Matteo Salvini heeft donderdag gezegd dat de regering zo nodig ,,tegenmaatregelen'' zal nemen om te voorkomen dat de economie schade lijdt door een rentestijging op staatsobligaties. Hij ging niet in op de details.

In een interview met de private tv-zender Rete 4 werd Salvini gevraagd of het kabinet een plan B bij de hand heeft als de omstreden begroting 2019, met een voorspeld tekort van 2,4 procent, niet voor de beoogde groei zorgt. ,,Dan gaan we nog meer uitgeven'', was het antwoord van de leider van de rechtse coalitiepartij Lega.

Eerder deze week zei minister-president Giuseppe Conte dat Italië de begrotingsplannen niet gaat aanpassen ondanks de kritiek van de Europese Commissie. De voorgenomen overheidsbestedingen zullen de toch al enorme staatsschuld verder doen oplopen.

Terug naar boven