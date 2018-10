Strengere regels rond antibiotica voor dieren

donderdag 25 oktober 2018 , 12:58

STRAATSBURG (ANP) - Veehouders en fokkers in de EU mogen antibiotica vanaf 2022 in principe niet meer preventief toedienen aan koeien, varkens of kippen, maar alleen nog als een veearts een recept heeft uitgeschreven. Het Europees Parlement heeft dinsdag een politiek akkoord hierover met grote meerderheid bekrachtigd.

De maatregel moet voorkomen dat nog meer bacteriën resistent worden tegen het geneesmiddel. Jaarlijks sterven in de EU 25.000 mensen aan een infectie die niet meer is te behandelen.

In Nederland is het routinematig en preventief gebruik van antibiotica voor vee al langer verboden. Die praktijk wordt nu de Europese standaard, aldus VVD-Europarlementariër Jan Huitema (VVD). ,,Dit is goed voor dier, milieu en de concurrentiepositie van de Nederlandse boer."

Handelspartners van buiten de EU moeten zich ook aan de regels houden bij de export van dierlijke producten naar Europa. ,,In Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Oekraïne wordt nog steeds antibiotica als groeibevorderaar gebruikt. Gevaarlijk voor mens en dier, voor onze voedselvoorziening'', zegt Annie Schreijer-Pierik (CDA).

