Sacharovprijs voor Oekraïense filmmaker

donderdag 25 oktober 2018 , 12:31

STRAATSBURG (ANP) - De Sacharovprijs voor de vrijheid van denken gaat dit jaar naar de Oekraïense regisseur Oleg Sentsov. De filmmaker (42) zit in een gevangenis in Siberië nadat hij kritiek had geleverd op de Russische inlijving van het Oekraïense schiereiland de Krim.

Het Europees Parlement stelde de mensenrechtenprijs, waaraan 50.000 euro is verbonden, dertig jaar geleden in. De onderscheiding wordt in december uitgereikt in Straatsburg.

Sentsov beëindigde onlangs na 145 dagen zijn hongerstaking waarmee hij vrijlating van de ,,politieke gevangenen in de Krim’’ hoopte te bereiken. Hij zit een straf uit van twintig jaar.

Europarlementariërs die de cineast hadden gekandideerd noemen hem een ,,eerlijke en onschuldige man’’. Zijn veroordeling zou berusten op ,,gefabriceerde’’ aanklachten van het beramen van terroristische aanvallen. ,,We kunnen niet toestaan dat vrijheid en hoop sterven in stilte'', klonk het.

De EU verklaarde eerder dat de rechtszaak niet voldeed aan de internationale standaarden en riep in augustus op alle Oekraïense burgers die illegaal worden vastgehouden in Rusland en op de Krim snel vrij te laten.

Een van de overige twee genomineerden was een groep van elf hulporganisaties die migranten redden op de Middellandse Zee. De andere was Nasser Zefzafi, het ‘gezicht’ van de protesten in de Marokkaanse Rif-regio. Hij was genomineerd door de Europese fracties van GroenLinks en PvdA.

De Sacharovprijs is vernoemd naar de Sovjetdissident en Nobelprijswinnaar Andrej Sacharov. Nelson Mandela was een van de eerdere winnaars. Vorig jaar streek de democratische oppositie in Venezuela die eer op.

