Nog veel rek in Nederlandse arbeidsmarkt

AMSTERDAM (ANP) - Hoewel de arbeidsmarkt in Nederland krap lijkt, zit er nog voldoende rek in. Zo zijn er nog veel mensen die zich niet aanbieden op de arbeidsmarkt, stelt het ING Economisch Bureau in zijn halfjaarlijkse rapport over de Nederlandse economie. Groeit het percentage mensen dat wil werken naar het niveau van voor de crisis, dan zijn er 219.000 extra potentiële werknemers beschikbaar.

Ook zijn er zo'n 400.000 werknemers die meer uren willen gaan werken. De ING-economen schatten dat daarvan zo'n 308.000 daadwerkelijk meer zouden kunnen werken. Die twee onaangeroerde groepen zouden de economische groei in Nederland kunnen helpen.

,,Wel zullen bedrijven creatiever moeten zijn om dit potentieel aan te spreken'', waarschuwt ING-econoom Marcel Klok. ,,Voor moeilijk vervulbare vacatures, zoals in de ICT, komen deze mensen vaak niet in aanmerking.'' Volgens Klok moet voor dat soort banen een inhaalslag op het gebied van opleiding worden gemaakt.

De ING-economen zien ook ruimte voor economische groei als consumenten meer geld uit gaan geven. Het bedrag dat mensen op hun betaalrekening hebben staan is volgens hen namelijk nog nooit zo hoog geweest. Verder stijgen de huizenprijzen sterker dan de hypotheekschuld. Volgens het Economisch Bureau zijn dat tekenen dat de economische groei een ,,solide binnenlandse basis'' heeft. De economen ramen voor dit en volgend jaar een ,,stevige economische groei''. Wel waarschuwen ze dat er risico's zijn zoals een harde brexit, een crisis in Italië of een verdere escalatie van de handelsoorlog.

