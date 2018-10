Twee miljoen voor opzetten EU-museumkaart

woensdag 24 oktober 2018 , 13:44

Bron: © European Union, 2018

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement maakt voor het opzetten van een Europese museumkaart 2 miljoen euro vrij in de begroting van 2019. Met een grote meerderheid stemde het parlement in met dit voorstel van Marietje Schaake (D66).

,,De mogelijkheid die wij in Nederland hebben voor één vaste prijs bijna alle musea te bezoeken, bestaat niet op Europees niveau. Terwijl we juist in Europa, van het Louvre tot het Rijksmuseum, een hele rijke culturele diversiteit hebben’’, zegt de politica.

Het geld wordt gebruikt om de haalbaarheid van de Europese kaart te onderzoeken en eventuele opstartkosten te dekken. Daarna moet de pas, net als in Nederland, zichzelf financieren.

,,In Nederland leverde de museumkaart de deelnemende musea vele miljoenen euro op’’, stelt Schaake. ,,Een Europese kaart maakt een museumbezoek over de grens laagdrempeliger, stimuleert Europese culture uitwisseling en geeft meer mensen de kans kennis te maken met onze gezamenlijke Europese geschiedenis."

Terug naar boven