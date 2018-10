Koning Willem-Alexander spreekt vandaag Theresa May

woensdag 24 oktober 2018 , 8:05

LONDEN (ANP) - Koning Willem-Alexander heeft woensdag op de tweede en laatste dag van zijn staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk een ontmoeting met de Britse premier Theresa May. Die biedt het koningspaar in haar ambtswoning op Downing Street 10 een lunch aan.

May heeft de Nederlandse bezoekers dinsdag al vluchtig gezien. Ze was namelijk ook aanwezig bij de welkomstceremonie op Horse Guards Parade, bij de toespraak van de koning in het parlement en bij het staatsbanket in Buckingham Palace.

Verder wordt aandacht besteed aan de succesvolle voortzetting van de handelsbetrekkingen, ook wanneer de Britten in maart volgend jaar uit de EU stappen. Na een ontbijt bij de Lord Mayor of the London City Corporation wordt in Mansion House een aantal Nederlandse en Britse innovatieve projecten bekeken.

Het koningspaar bezoekt ook het patrouilleschip Zr. Ms. Zeeland, dat in de Theems ligt afgemeerd naast de HMS Belfast. Nederlandse en Britse mariniers, die al 45 jaar samenwerken, zullen hun kunnen demonstreren.

In de loop van de middag zijn de koning en koningin terug op Buckingham Palace om afscheid te nemen van koningin Elizabeth. Als dertiende Oranje uit de geschiedenis heeft de Britse vorstin Willem-Alexander benoemd tot ridder in de Orde van de Kousenband. In 1612 was stadhouder prins Maurits de eerste.

